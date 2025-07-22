Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як помер культовий Оззі Осборн?

Смерть легендарного Оззі Осборна підтвердила родина музиканта. Він пішов з життя на 77 році життя у колі сім'ї.

З більшим сумом, ніж можна висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та оточений любов’ю,

– йдеться у повідомленні.

У 2020 році стало відомо, що Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона, яку спричинили травми спини й шиї. Рок-музикант з часом перестав з'являтися на публіці, а у 2023 році заявив про відхід від сцени. Він пояснив, фізично не зможе виступати з концертами

Проте на початку липня 2025 року зірка хеві-металу все ж дав свій прощальний концерт. Оззі возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath на масштабному фестивалі Back To The Beginning у рідному місті Бірмінгем. Разом із Осборном на сцену вперше за 20 років вийшли й інші учасники оригінального складу Black Sabbath – Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд.

Через хворобу вокаліст провів весь концерт на чорному крилатому троні. Наприкінці йому подарували торт, а в небо запустили феєрверки.

Протягом своєї кар'єри Осборн був введений до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США – двічі, разом із Black Sabbath та як сольний виконавець. Крім того, музикант має зірку на Голівудській алеї слави та на Брод-стріт у Бірмінгемі, зірку імені Айвора Новелло, та п'ять премій "Греммі" у 12 номінаціях.