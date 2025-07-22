Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как умер культовый Оззи Осборн?

Смерть легендарного Оззи Осборна подтвердила семья музыканта. Он ушел из жизни на 77 году жизни в кругу семьи.

С большей печалью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер этим утром. Он был со своей семьей и окружен любовью,

– говорится в сообщении.

В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает из-за болезни Паркинсона, которую вызвали травмы спины и шеи. Рок-музыкант со временем перестал появляться на публике, а в 2023 году заявил об уходе от сцены. Он объяснил, физически не сможет выступать с концертами

Однако в начале июля 2025 года звезда хэви-метала все же дал свой прощальный концерт. Оззи воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath на масштабном фестивале Back To The Beginning в родном городе Бирмингем. Вместе с Осборном на сцену впервые за 20 лет вышли и другие участники оригинального состава Black Sabbath – Тони Айомми, Хизер Батлер и Билл Уорд.

Из-за болезни вокалист провел весь концерт на черном крылатом троне. В конце ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.

В течение своей карьеры Осборн был введен в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США – дважды, вместе с Black Sabbath и как сольный исполнитель. Кроме того, музыкант имеет звезду на Голливудской аллее славы и на Брод-стрит в Бирмингеме, звезду имени Айвора Новелло, и пять премий "Грэмми" в 12 номинациях.