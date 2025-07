22 июля же стало известно, что Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. В то же время оставив после себя колоссальное наследство в музыке, пишет Show 24.

В 1969 году Осборн основал Black Sabbath – группу, навсегда изменившую звучание рок-музыки. Их альбом Paranoid стал прорывом и подарил миру такие хиты, как Paranoid, Iron Man, War Pigs и другие – бессмертную классику хард-рока.

Black Sabbath – Paranoid: смотрите видео онлайн

Black Sabbath – Iron Man: смотрите видео онлайн

Black Sabbath – War Pigs: смотрите видео онлайн

После выхода из Black Sabbath в 1979 году музыкант начал сольную карьеру.

Так, треки Crazy Train, Mr. Crowley, No More Tears стали визитной карточкой Осборна. Особенно трогательной является песни Mama, I'm Coming Home, посвященная его любимой. Композиция вошла в шестой студийный альбом Оззи под названием No More Tears, который фаны услышали в начале 1990-х годов.

Оззи Осборн – Mama, I'm Coming Home: смотрите видео онлайн

Среди ярких дуэтов – совместная композиция Close My Eyes Forever с Литой Форд, которая стала хитом в США в конце 80-х.

Лита Форд и Оззи Осборн – Close My Eyes Forever: смотрите видео онлайн

В течение карьеры Оззи получил немало престижных наград – в частности, пять премий Грэмми. В 2006 году его дважды ввели в Зал славы рок-н-ролла: как участника Black Sabbath и как сольного исполнителя. Также он получил звезды на Голливудской аллее славы и Брод-стрит в Бирмингеме.

В 2020 году стало известно, что Осборн страдает от болезни Паркинсона. Однако он продолжал творить. В частности, в 2022 году вышел тринадцатый в его студийной дискографии альбом Patient Number 9.

Оззи Осборн – Patient Number 9: смотрите видео онлайн

Последний концерт Осборна состоялся в Бирмингеме – городе, где все началось.

Он стал прощальным для артиста, которого заслуженно называют "величественным и устрашающим" – в честь его сценического образа и глубокого влияния на музыкальную индустрию.