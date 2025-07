22 липня ж стало відомо, що Оззі Осборн помер у віці 76 років. Водночас залишивши після себе колосальний спадок у музиці, пише Show 24.

У 1969 році Осборн заснував Black Sabbath – гурт, що назавжди змінив звучання рок-музики. Їхній альбом Paranoid став проривом і подарував світові такі хіти, як Paranoid, Iron Man, War Pigs та інші – безсмертну класику хард-року.

Після виходу з Black Sabbath у 1979 році музикант почав сольну кар'єру.

Так, треки Crazy Train, Mr. Crowley, No More Tears стали візитівкою Осборна. Особливо зворушливою є пісні Mama, I'm Coming Home, присвячена його коханій. Композиція увійшла до шостого студійного альбому Оззі під назвою No More Tears, котрий фани почули на початку 1990-х років.

Серед яскравих дуетів – спільна композиція Close My Eyes Forever із Літою Форд, яка стала хітом у США наприкінці 80-х.

Протягом кар'єри Оззі здобув чимало престижних нагород – зокрема, п'ять премій Греммі. У 2006 році його двічі ввели до Зали слави рок-н-ролу: як учасника Black Sabbath і як сольного виконавця. Також він отримав зірки на Голлівудській алеї слави та Брод-стріт у Бірмінгемі.

У 2020 році стало відомо, що Осборн страждає від хвороби Паркінсона. Проте він продовжував творити. Зокрема, у 2022 році вийшов тринадцятий у його студійній дискографії альбом Patient Number 9.

Останній концерт Осборна відбувся в Бірмінгемі – місті, де все почалося.

Він став прощальним для артиста, якого заслужено називають "величним і страхітливим" – на честь його сценічного образу та глибокого впливу на музичну індустрію.