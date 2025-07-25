Вона вперше публічно поділилася своїми емоціями після смерті батька. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Келлі Осборн.

До теми Оззі Осборн помер: найвідоміші його пісні, які назавжди змінили рок-музику

Дівчина опублікувала коротке, але емоційне звернення, де розповіла, як переживає втрату.

Я почуваюся нещасною. Я дуже засмучена. Я втратила найкращого друга, який у мене колись був,

– написала Келлі у сторіс.



Як донька Оззі Осборна відреагувала на його смерть / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що донька Оззі Осборна неодноразово виходила на сцену зі своїм легендарним батьком. Зокрема, вони у 2003 році разом переспівали культовий трек гурту Black Sabbath – Changes, який тоді став дуже популярним.

Для довідки! Келлі – не єдина донька Оззі Осборна. Від шлюбу з менеджеркою Шерон Осборн має ще двох дітей Джека та Еймі. Також у музиканта залишилися троє дітей від першого шлюбу з Тельмою Райлі.

Що відомо про смерть Оззі Осборна?

Трагічна новина про фронтмена гурту Black Sabbath з'явилася 22 липня. Відомо, що медики понад дві години боролися за його життя, однак врятувати Оззі не вдалося.

Останні роки життя музиканта були складними: у 2003 році він пережив серйозну травму хребта, після чого йому встановили металеві пластини в хребет. У 2019 році нове падіння ще більше погіршило його фізичний стан. До цього додалася хвороба Паркінсона, яка поступово обмежувала його рухливість. Наприкінці життя Оззі пересувався за допомогою крісла колісного.

Напередодні наша редакція писала про те, як Оззі Осборн підтримував Україну.