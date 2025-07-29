Відома українська телеведуча Катерина Соляр нині не перебуває у стосунках. В новому інтерв'ю вона розповіла, чи пишуть їй чоловіки в соцмережах, щоб познайомитись.

Крім того, розсекретила, чи надсилають інтимні фото в дірект. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал 24 Каналу.

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Як зізналася Соляр, повідомлень їй надходить чимало, однак більшість із них – банальні.

Я абсолютно відкрита до спілкування. За час повномасштабної війни в мене з'явилося багато друзів, які писали мені щось в особисті повідомлення. Але саме в той момент вони мене настільки зацікавили, що я захотіла відкрити це повідомлення,

– пояснила телеведуча.

Вона додала, що навіть отримувала інтимні кадри від шанувальників.

Було дві "хтивки". Одну надіслав якийсь чоловік після моєї участі в стендапі. Другу – пара надіслала й написала, що їм дуже мене не вистачає. Це було у фейсбуці. Мені не сподобалося,

– розповіла Катерина Соляр.



Інтерв'ю з Катериною Соляр: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Катерини Соляр?

Телеведуча була у шлюбі понад 12 років. У вересні 2024 року офіційно розлучилася. Після цього вже встигла сходити на побачення – і навіть поділилася враженнями.

Катерина розповідала, що має чітке уявлення про свого ідеального партнера: він має бути красивим, розумним, з почуттям гумору, неодруженим (або вже розлученим), щедрим і заможним. Крім того, з ним вона "хоче відключати мозок і просто бути дівчинкою".