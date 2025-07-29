Кроме того, рассекретила, присылают ли интимные фото в директ. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Рыдала в машине, – известная телеведущая призналась, почему разошлась с мужем после 12 лет брака

Как призналась Соляр, сообщений ей поступает немало, однако большинство из них – банальные.

Я абсолютно открыта к общению. За время полномасштабной войны у меня появилось много друзей, которые писали мне что-то в личные сообщения. Но именно в тот момент они меня настолько заинтересовали, что я захотела открыть это сообщение,

– объяснила телеведущая.

Она добавила, что даже получала интимные кадры от поклонников.

Было две "хтивки". Одну прислал какой-то мужчина после моего участия в стендапе. Вторую – пара прислала и написала, что им очень меня не хватает. Это было в фейсбуке. Мне не понравилось,

– рассказала Екатерина Соляр.



Интервью с Екатериной Соляр: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Екатерины Соляр?

Телеведущая была в браке более 12 лет. В сентябре 2024 года официально развелась. После этого уже успела сходить на свидание – и даже поделилась впечатлениями.

Екатерина рассказывала, что имеет четкое представление о своем идеальном партнере: он должен быть красивым, умным, с чувством юмора, холостым (или уже разведенным), щедрым и состоятельным. Кроме того, с ним она "хочет отключать мозг и просто быть девочкой".