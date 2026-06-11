Акторка Катерина Тишкевич, яка бореться з важкою хворобою, вперше стане мамою

Акторське подружжя Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка вперше стане батьками.

Про радісну новину вони розповіли в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

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Катерина зараз на п'ятому місяці вагітності. Раніше через проблеми зі здоров'ям вона приймала сильні ліки, зокрема антидепресанти, які не можна використовувати під час вагітності. Згодом акторка поступово відмовилася від них і вже близько двох років їх не приймає. Її стан вдалося стабілізувати завдяки іншому лікуванню, після чого подружжя вирішило спробувати завагітніти. Зараз Катерина перебуває на підтримуючій терапії.

Тишкевич поділилася, що про вагітність здогадалася майже одразу – за відчуттями в тілі. Перший триместр дався їй непросто: був сильний токсикоз і часті головні болі. На восьмому тижні вагітності в акторки сталася кровотеча та з'явилася загроза переривання вагітності, через що їй довелося лягти до лікарні.

О третій ночі я прокинулася від кровотечі. Чесно кажучи, я навіть не знала, що при такій кровотечі можна зберегти вагітність. У той момент ми пережили пекло. Ми приїхали в лікарню, мені зробили УЗД і сказали, що дитина в порядку, серце б'ється. Мені прописали лікування, підтримуючий гормон і я десь тиждень там пролежала,

– поділилася акторка.

Інтерв'ю Катерини Тишкевича та Валентина Томусяка: дивіться відео оналайн

Хвороба Катерини Тишкевич: що відомо

Акторка вже більше як десять років страждає від сильних головних болів, які виникають раптово та можуть повністю вибити її зі звичного ритму життя. Під час нападів Катерині було важко працювати, розмовляти й навіть відкривати очі.

Щоб полегшити свій стан, акторка була змушена тривалий час приймати сильнодіючі препарати. Вона перепробувала безліч різних способів лікування. Відомо, що саме через це Катерина та її чоловік Валентин Томусяк довго відкладали думки про поповнення в родині.

На щастя, самопочуття Тишкевич покращилося. Втім, головні болі повністю не зникли, тому вона й надалі продовжує слідкувати за своїм здоров'ям.