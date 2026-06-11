Про це повідомляє Суспільне Мовлення. Скоро розпочнеться приймання заявок.
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Україна вже вдвадцяте виступить на Дитячому Євробаченні. Пісенний конкурс пройде на майданчику MFCC у селищі Та-Калі. Участь можуть взяти виконавці віком від 9 до 14 років з країн Європи й не лише.
Оскільки цьогоріч шоу відбудеться раніше, ніж зазвичай, то фінал Національного відбору очікується у вересні. Про це повідомила голова української делегації Оксана Скибінська.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вже зараз ми готуємо багато сюрпризів для учасників цьогорічного Нацвідбору. Прийом заявок буде оголошено незабаром. З нетерпінням чекатимемо на заявки від талановитих дітей, які мріють про велику сцену. Продовжуємо мріяти сміливо,
– додала вона.
Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова зазначила: "Шлях на Мальту починається з простої заявки на конкурс. Я чекаю і готуюся разом з вами здивувати світ".
Дитяче Євробачення-2025: головне
- Торік Дитяче Євробачення приймало Тбілісі після перемоги грузинського співака Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom.
- Участь взяли 18 країн, зокрема повернулися Хорватія, Чорногорія та Азербайджан.
- Перемогу здобула представниця Франції Лу Делез, яка виступала з треком Ce monde.
- Срібною призеркою стала українка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка".