Про це повідомляє Суспільне Мовлення. Скоро розпочнеться приймання заявок.

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Україна вже вдвадцяте виступить на Дитячому Євробаченні. Пісенний конкурс пройде на майданчику MFCC у селищі Та-Калі. Участь можуть взяти виконавці віком від 9 до 14 років з країн Європи й не лише.

Оскільки цьогоріч шоу відбудеться раніше, ніж зазвичай, то фінал Національного відбору очікується у вересні. Про це повідомила голова української делегації Оксана Скибінська.

Вже зараз ми готуємо багато сюрпризів для учасників цьогорічного Нацвідбору. Прийом заявок буде оголошено незабаром. З нетерпінням чекатимемо на заявки від талановитих дітей, які мріють про велику сцену. Продовжуємо мріяти сміливо,

– додала вона.

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова зазначила: "Шлях на Мальту починається з простої заявки на конкурс. Я чекаю і готуюся разом з вами здивувати світ".

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