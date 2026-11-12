Не в татка, – Катерина Тишкевич кумедно описала характер новонародженого сина

Сину акторів Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка виповнилося лише два тижні, а він уже починає показувати характер.

Новоспечені батьки з гумором описали темперамент малюка та розповіли, як самостійно дають собі раду з доглядом за ним без постійної допомоги рідних. Подробицями вони поділилися в новому відео в інстаграмі.

За словами Катерини, вона переживала, як вони впораються з дитиною після від'їзду мами Валентина, яка допомагала їм у перші дні після народження сина. Однак побоювання виявилися марними. Подружжя швидко розподілило обов'язки та визначило, хто за що відповідатиме. Наприклад, Катерина годує Даніеля грудьми, а Валентин допомагає з годуванням із пляшечки.

Акторка зазначила, що перший день без сторонньої допомоги їй навіть сподобався, адже вони змогли більше зануритися в батьківство, вибудувати власний режим і зрозуміти, що можуть самостійно впоратися з новими обов'язками.

Від'їзд бабусі насправді зробив нас ще більш зібраними, командою. І дав відчути, що ми насправді впораємось,

– сказала Катерина.

Водночас повністю від допомоги близьких пара не відмовляється. Зокрема, нещодавно їхня подруга на кілька годин залишилася з Данеликом, поки батьки сходили до супермаркету. Тишкевич зізналася, що звичайний похід за продуктами відчувався для них як мінівідпустка.

Також актори поділилися, що останніми днями змінили підхід до організації сну сина. Спочатку Катерина хотіла, щоб Даніель спав окремо, зокрема з міркувань безпеки. Проте такий варіант виявився складним і для малюка, і для батьків. Зрештою подружжя спробувало спільний сон, дотримуючись відповідних правил безпеки. За словами Катерини, після цього дитина почала краще спати, а батькам також вдалося трохи відпочити.

Крім того, Тишкевич і Томусяк вже помічають перші прояви характеру сина. За словами акторів, попри те, що Даніелю лише два тижні, він уже починає показувати свій норов.

Цей характер далеко не м'який, не в татка. Це, мені здається, мамина мегера і зла собака,

– пожартувала Катерина.

Та попереду на подружжя чекає ще один новий досвід. Валентин невдовзі вирушить у театральний тур містами України, тож Катерині доведеться більше часу проводити з Данеликом самій. Акторка зазначила, що в перші дні їй допомагатиме подруга, а згодом приїде мама Валентина. Проте це все одно буде інший досвід, адже раніше подружжя могло розподіляти батьківські обов'язки між собою.

А до цього Тишкевич разом із чоловіком також відверто розповіли про перший тиждень з малюком.