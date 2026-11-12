Не в папу, – Екатерина Тишкевич забавно описала характер своего новорожденного сына

Новоявленные родители с юмором описали характер малыша и рассказали, как самостоятельно справляются с уходом за ним без постоянной помощи родных. Подробностями они поделились в новом видео в инстаграме.

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По словам Екатерины, она переживала, как они справятся с ребенком после отъезда мамы Валентина, которая помогала им в первые дни после рождения сына. Однако опасения оказались напрасными. Супруги быстро распределили обязанности и определили, кто за что будет отвечать. Например, Екатерина кормит Даниэля грудью, а Валентин помогает с кормлением из бутылочки.

Актриса отметила, что первый день без посторонней помощи ей даже понравился, ведь они смогли больше погрузиться в родительство, выработать свой собственный режим и понять, что могут самостоятельно справиться с новыми обязанностями.

Отъезд бабушки на самом деле сделал нас еще более сплоченными, командой. И дал почувствовать, что мы действительно справимся– сказала Екатерина.

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В то же время полностью от помощи близких пара не отказывается. В частности, недавно их подруга на несколько часов осталась с Данеликом, пока родители сходили в супермаркет. Тишкевич призналась, что обычный поход за продуктами ощущался для них как мини-отпуск.

Также актеры рассказали, что в последние дни изменили подход к организации сна сына. Сначала Екатерина хотела, чтобы Даниэль спал отдельно, в частности из соображений безопасности. Однако такой вариант оказался сложным и для малыша, и для родителей. В конце концов супруги попробовали совместный сон, соблюдая соответствующие правила безопасности. По словам Екатерины, после этого ребенок стал лучше спать, а родителям также удалось немного отдохнуть.

Кроме того, Тишкевич и Томусяк уже замечают первые проявления характера сына. По словам актеров, несмотря на то, что Даниэлю всего две недели, он уже начинает проявлять свой нрав.

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Этот характер далеко не мягкий, не в папу. Это, мне кажется, мамина мегера и злая собака– пошутила Екатерина.

Но впереди супругов ждет еще один новый опыт. Валентин вскоре отправится в театральный тур по городам Украины, поэтому Екатерине придется больше времени проводить с Даниэликом в одиночку. Актриса отметила, что в первые дни ей будет помогать подруга, а позже приедет мама Валентина. Однако это все равно будет другой опыт, ведь раньше супруги могли делить родительские обязанности между собой.

А до этого Тишкевич вместе с мужем также откровенно рассказали о первой неделе с малышом.