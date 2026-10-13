"Же*ла як скотина": вагітна Катерина Тишкевич зізналася, скільки кілограмів набрала

Відома українська акторка Катерина Тишкевич перебуває буквально на останніх тижнях вагітності. Жінка зробила відверте зізнання для своїх підписників про вагітність та розкрила, скільки вже набрала кілограмів.

У своєму інстаграмі Катерина Тишкевич, яка очікує первістка від коханого чоловіка, актора Валентина Томусяка поділилася цікавим спостереженням. Артистка каже, що весь цей час постійно щось їла. Вона навіть відверто розповіла, скільки кілограмів набрала за цей час.

Я всю вагітність жерла як скотина. Деколи питають, як я залишилася більш-менш у формі, по-перше, я набрала плюс-мінус 19 кілограмів, мені ще 2 тижні ходити, тому будуть всі 20. По-друге, я нічого не робила, це просто реально так пощастило,

– зізналася акторка.

Катерина зізналася, що майже всю вагітність вона була пилосмоком, який їв усе підряд. Проте останні півтора тижня вона нарешті стала їсти менше.

Зараз, на 9 місяці, якось я угомонилася, мені перестало хотітися стільки їсти на постійній основі. Кажуть, що так організм готується до пологів, починається якась чистка, свої фізіологічні нюанси,

– каже Тишкевич.



Катерина Тишкевич про свою вагітність / скрин сториз

Акторка жартома також відмітила, що у її батьків та батьків чоловіка останнім часом навпаки з'явилося бажання ще більше її нагодувати. Судячи з відео, Катерина чудово себе почуває, вона у гарному настрої й налаштована по-бойовому, в хорошому сенсі, зустрічати свого первістка.



Актори Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич чекають на первістка / Фото Тані Самборської

Також у своєму інстаграмі зіркове подружжя повідомило про закінчення ремонту у дитячій. Пара очікує на синочка й вже створила для нього сучасну та стильну спальну кімнату.

Але ще на початку жовтня Катерина Тишкевич задумалася про переїзд з Києва. У неї вже навіть є план "Б".