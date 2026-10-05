Саме там Катерина може народити їхнього первістка. Про свої плани актори розповіли в інстаграмі.

За словами Тишкевич, після одного з нічних обстрілів вони зрозуміли, що в екстреній ситуації можуть не встигнути доїхати до пологового. Подружжя живе на лівому березі Києва, тоді як лікар і пологовий будинок, де планують народжувати, розташовані на правому.

Після цього Катерина та Валентин серйозніше задумалися про свій "план Б" – провести зиму у Вінниці та народити там дитину. Днями вони приїхали до міста, щоб поспілкуватися з лікарями у місцевих пологових будинках і подивитися варіанти житла.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк приїхали до Вінниці: дивіться відео онлайн

Чому Тишкевич та Томусяк розглядають Вінницю

Однією з головних причин вибору міста є його розташування. Валентин продовжує працювати та їздити на гастролі, тому для нього важливо мати можливість без складнощів виїжджати на роботу. Саме через логістику пара відкинула варіанти з віддаленими містами на заході України.

До того ж майбутні батьки планують регулярно навідуватися до Києва на планові огляди до свого лікаря, а згодом – обстежувати там новонародженого синочка.

Є у Вінниці й особисті причини, які приваблюють Катерину та її чоловіка. У місті живуть люди з їхнього духовного кола, які підтримують подружжя.

У нас є Садгуру, духовна родина, традиція. Ми розвиваємося з Валіком в індуїзмі, медитуємо, практикуємо йогу. І Вінниця — це такий осередок, де проживає дуже багато людей з нашої духовної родини. Тут всі ті, хто нас підтримують,

– поділилася акторка.

Тим часом українська телеведуча Соломія Вітвіцька вже народила первістка.