Именно там Екатерина сможет родить их первенца. О своих планах актеры рассказали в инстаграме.

По словам Тишкевич, после одного из ночных обстрелов они поняли, что в экстренной ситуации могут не успеть доехать до роддома. Супруги живут на левом берегу Киева, тогда как врач и роддом, где планируют рожать, расположены на правом.

После этого Екатерина и Валентин всерьез задумались о своем "плане Б" – провести зиму в Виннице и родить там ребенка. На днях они приехали в город, чтобы пообщаться с врачами в местных роддомах и посмотреть варианты жилья.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк приехали в Винницу: смотрите видео онлайн

Почему Тишкевич и Томусяк рассматривают Винницу

Одной из главных причин выбора города является его расположение. Валентин продолжает работать и ездить на гастроли, поэтому для него важно иметь возможность без сложностей выезжать на работу. Именно из-за логистики пара отбросила варианты с отдаленными городами на западе Украины.

К тому же будущие родители планируют регулярно приезжать в Киев на плановые осмотры к своему врачу, а впоследствии – обследовать там новорожденного ребенка.

Есть в Виннице и личные причины, которые привлекают Екатерину и ее мужа. В городе живут люди из их духовного круга, которые поддерживают супругов.

У нас есть Садгуру, духовная семья, традиция. Мы с Валиком развиваемся в индуизме, медитируем, практикуем йогу. И Винница – это такой центр, где проживает очень много людей из нашей духовной семьи. Здесь все те, кто нас поддерживает,

– поделилась актриса.

Между тем украинская телеведущая Соломия Витвицкая уже родила первенца.