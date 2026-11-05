Тишкевич разом із чоловіком відверто розповіли про труднощі в догляді за новонародженим сином

Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк поділилися першими враженнями від батьківства.

Їхньому синові Данелику виповнився тиждень, тож подружжя розповіло, як минають перші дні з малюком і до чого їм довелося звикати. Своїми думками знаменитості поділилися у спільному відео, опублікованому в інстаграмі.

За словами пари, найбільшим випробуванням для них стала відсутність повноцінного сну. Хоча вони розуміли, що після народження дитини ночі будуть неспокійними, реальність виявилася складнішою, ніж очікували. Особливо непростим був перший день, коли Даніель тільки звикав до нового середовища, а батьки ще не могли зрозуміти, чого саме він потребує. Тишкевич зізналася, що в певний момент вони з чоловіком навіть злякалися, адже не знали, чи такими тепер будуть усі їхні дні. Однак уже наступної ночі малюк засинав спокійніше, а подружжя поступово почало краще розуміти його потреби.

Також актори розповіли, як розподілили між собою перші батьківські обов'язки. Валентин швидше опанував зміну підгузків і перевдягання сина. Катерина пояснила, що після кесаревого розтину перші дні не могла самостійно вставати й нахилятися над сповивальним комодом, тому чоловік мав більше практики ще в пологовому. Водночас акторка зізналася, що їй досі непросто переодягати сина. Особливо вона хвилюється, коли малюк починає плакати, адже боїться випадково зробити йому боляче. За словами Тишкевич, чоловік набагато вправніше справляється з такими завданнями.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк із сином / Фото з інстаграм-сторінки kateryna__tyshkevych

Окремо подружжя поговорило про тривожність після народження дитини. Катерина зазначила, що до появи сина уявляла себе значно більш схвильованою мамою. Вона навіть переглядала відео інших жінок про складнощі материнства, тому теперішній досвід виявився легшим, ніж її попередні побоювання.

Мене бісило, що вона постійно дивиться мамські тіктоки й надивиться якихось страшилок. Я казав: "Це ж їхня історія. У нас же не так буде. У нас буде зовсім лайтово". У нас насправді нормально. Я не дивився ці тіктоки, мабуть, є ще гірше,

– з усмішкою зазначив Валентин.

Найбільшим щастям за цей тиждень акторка назвала те, що син здоровий і його стан не викликає занепокоєння.

Найбільше щастя також те, що народження цього хлопчика не погіршило мій стан здоров'я. Тому що є певні нюанси. Я дуже хвилювалася, що інтенсивність головних болів у мене погіршиться, я не зможу про нього як слід дбати, буду поганою мамою, а об'єктивно я бачу, що все окей,

– поділилася Катерина.

Крім того, Тишкевич і Томусяк додали, що навіть попри підготовку до появи дитини на світ у батьківстві залишається чимало нюансів, які доводиться опановувати вже на практиці.

Вивчайте більше літератури, відео. Скільки я відео дивився, але розумію, що мені треба всіх передивлятися: як брати (дитину, – 24 Канал), як перевертати, як носити й так далі,

– поділився Валентин.

А Катерина наголосила, що вони з чоловіком вдячні рідним за допомогу, зокрема бабусям, які підтримують їх зараз.

Раніше Катерина також ділилася зворушливими моментами з пологового. Зокрема, вона опублікувала відео, на якому разом із чоловіком танцює з новонародженим сином.