Катерина Тишкевич потанцювала з чоловіком і новонародженим сином просто в пологовому

Подружжя опублікувало в інстаграмі відео, у якому показало, як їхній танець під час вагітності акторки перетворився на танець уже з малюком на руках. Хлопчик народився 28 жовтня, а тепер новоспечені батьки також розповіли, як минули їхні перші дні утрьох.

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На початку відео Катерина та Валентин танцюють, поки акторка ще вагітна. Під час одного з обертів кадр змінюється: замість вагітного животика на руках у подружжя вже їхній син Данелик.

У дописі Катерина зізналася, що перша доба після народження малюка виявилася непростою для всіх трьох. Водночас батьки нагадували собі, що найважче зараз саме їхньому синочку. За словами акторки, вже наступного дня вони відчули себе справжньою командою та почали помічати перші успіхи на початку спільного життя. Подружжя також із гумором сподівається, що цієї ночі їм вдасться поспати хоча б трохи довше.

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Данелик – дивовижний хлопчик. Перша доба була доволі виснажливою для усіх трьох, але ми нагадували собі, що нашому масіпусіку все одно найважче. А сьогодні вже чітко бачимо, що ми офігезна команда і маємо шалені успіхи на початку спільного шляху. Хтозна, можливо, цієї ночі нам з Валентином світить навіть більше, ніж година сну… Але це не точно– написала Катерина.

Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька, яка також нещодавно стала мамою, готується до хрещення сина. Вона розповіла, що під час обговорення майбутньої церемонії в них із чоловіком виникли суперечки.