Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк стали батьками: перші фото з сином розчулюють до сліз

Сьогодні вітаємо українських кінозірок Катерину Тишкевич та Валентина Томусяка з довгоочікуваним поповненням! В подружжя, яке разом вже 11 років, народився син. Про це стало відомо зі зворушливого поста в інстаграмі знаменитостей.

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Для малюка обрали ім'я Даніель, а вдома батьки називають його Данеликом.

Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами– написала Тишкевич.

Акторка опублікувала серію фотографій із новонародженим. На знімках із сином позують обоє батьків, однак обличчя хлопчика вони поки не показують. Валентин був поруч із дружиною й під час пологів.

У коментарях подружжя привітали колеги та прихильники. Зокрема, Лілія Ребрик побажала їм бути "щасливими батьками щасливої дитини", а Ксенія Мішина привіталася з маленьким Даніелом.

Коментарі / фото kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк разом із листопада 2014 року. У 2017-му актор освідчився коханій, а в лютому 2019-го вони одружилися.

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Про очікування первістка пара повідомила в червні 2026 року. Даніель став їхньою першою дитиною.

Стать малюка пара розголосила наприкінці липня 2026 року, коли поділилась зворушливими кадрами з gender reveal party. Тоді стало відомо й яке ім'я актори обрали для сина.

Раніше вперше мамою стала телеведуча Соломія Вітвіцька, яка народила первістка у 46 років.