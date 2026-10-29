Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк стали родителями: первые фото с сыном трогают до слез

Сегодня поздравляем украинских кинозвезд Екатерину Тишкевич и Валентина Томусяка с долгожданным пополнением в семье! У супругов, которые вместе уже 11 лет, родился сын. Об этом стало известно из трогательного поста в инстаграме знаменитостей.

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Для малыша выбрали имя Даниэль, а дома родители называют его Данеликом.

Ну привет, сынок. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами– написала Тишкевич.

Актриса опубликовала серию фотографий с новорожденным. На снимках с сыном позируют оба родителя, однако лицо мальчика они пока не показывают. Валентин был рядом с женой и во время родов.

В комментариях супругов поздравили коллеги и поклонники. В частности, Лилия Ребрик пожелала им быть "счастливыми родителями счастливого ребенка", а Ксения Мишина поздоровалась с маленьким Даниэлем.

Комментарии / фото kateryna__tyshkevych

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Напомним, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк вместе с ноября 2014 года. В 2017-м актер сделал предложение любимой, а в феврале 2019-го они поженились.

О том, что ждут первенца, пара сообщила в июне 2026 года. Даниэль стал их первым ребенком.

О полове малыша пара объявила в конце июля 2026 года, когда поделилась трогательными кадрами с gender reveal party. Тогда же стало известно, какое имя актеры выбрали для сына.

Ранее впервые мамой стала телеведущая Соломия Витвицкая, родившая первенца в 46 лет.