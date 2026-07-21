В начале праздника гости, как обычно, пытались угадать пол малыша, выбирая между розовыми и голубыми наклейками в виде детской ножки. Трогательным видео с праздника актриса поделилась в своем инстаграме. Главная тайна дня раскрылась, когда будущие родители разрезали праздничный торт: внутри оказалась голубая начинка. Друзья и родные узнали, что у Екатерины и Валентина будет мальчик. Кстати, большинство подписчиков было уверено, что у пары будет девочка.

Если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет… сын,

– написала в своем инстаграме актриса.

Также 31-летняя звезда сериалов "Ничто не случается дважды", "Место под солнцем", "Хороший парень" сообщила, что имя для сына уже выбрано, и трогательно обратилась к нему. Имя довольно редкое и очень красивое.

Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький масипусик,

– написала Екатерина.

Это трогательное видео с гендер-пати уже набрало более 27 тысяч лайков. В комментариях звездные друзья пары искренне поздравили ее с этим радостным событием.

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