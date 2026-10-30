Екатерина Тишкевич станцевала с мужем и новорожденным сыном прямо в роддоме

Супруги опубликовали в инстаграме видео, в котором показали, как их танец во время беременности актрисы превратился в танец уже с малышом на руках. Мальчик родился 28 октября, а теперь новоиспеченные родители также рассказали, как прошли их первые дни втроем.

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В начале видео Екатерина и Валентин танцуют, пока актриса еще беременна. Во время одного из вращений кадр меняется: вместо беременного животика на руках у супругов уже их сын Данелик.

В посте Екатерина призналась, что первые сутки после рождения малыша оказались непростыми для всех троих. В то же время родители напоминали себе, что тяжелее всего сейчас именно их сыночку. По словам актрисы, уже на следующий день они почувствовали себя настоящей командой и начали замечать первые успехи в начале совместной жизни. Супруги также с юмором надеются, что этой ночью им удастся поспать хотя бы чуть дольше.

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Данелик – удивительный мальчик. Первые сутки были довольно изнурительными для всех троих, но мы напоминали себе, что нашему малышу все равно тяжелее всего. А сегодня уже четко видим, что мы – офигенная команда и добиваемся сумасшедших успехов в начале нашего совместного пути. Кто знает, возможно, этой ночью нам с Валентином светит даже больше часа сна… Но это не точно– написала Екатерина.

Тем временем телеведущая Соломия Витвицкая, которая также недавно стала мамой, готовится к крещению сына. Она рассказала, что во время обсуждения предстоящей церемонии у них с мужем возникли споры.