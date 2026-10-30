Мы принадлежим к разным конфессиям, – Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / Фото с страницы в инстаграме solomiyavitvitska
Телеведущая Соломия Витвицкая активно готовится к таинству крещения своего первенца Устима. Звезда призналась, что из-за принадлежности к разным христианским конфессиям у них с мужем возникли споры по поводу выбора храма.
О подготовке к важному событию звездная мамочка рассказала подписчикам в своем инстаграме. Оказалось, что Соломия – греко-католичка, а ее возлюбленный Алексей – православный. Именно эта деталь заставила влюбленных искать общее решение, которое устроило бы обоих. В конце концов паре удалось прийти к согласию.
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Мы с мужем разных конфессий, и было немного споров о том, в какой именно церкви будут крестины, но в конце концов мы нашли компромисс
Какой именно храм выбрала семья, телеведущая пока держит в секрете. Однако она охотно раскрыла формат предстоящего торжества, отметив, что громкой вечеринки не будет.
Это будет камерное мероприятие, только с родными и близкими, ничего масштабного не планируем
Что касается крестных родителей для маленького Устима, то у звезды тоже есть четкая позиция. Она не гонится за медийностью или популярностью кумовьев, ведь главным критерием являются тепло, нежность и комфорт в общении с ребенком.
А на днях телеведущая призналась, готова ли она уже ко второму ребенку.
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