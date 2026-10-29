Рубрика "Беременная в 47": Соломия Витвицкая честно ответила, планирует ли она второго ребенка

Соломия Витвицкая / фото из инстаграма
Телеведущая Соломия Витвицкая впервые заговорила о возможном пополнении в семье после рождения сына Устима. Звезда призналась, что пока не готова ко второму ребенку, ведь едва справляется с бессонными ночами и кормлением малыша каждые два-три часа.
О переменах в своей жизни Соломия рассказала в инстаграме. По словам ведущей, она еще привыкает к материнству и новому распорядку дня. Теперь вся жизнь полностью вращается вокруг маленького Устима, которому требуется внимание каждые два-три часа.
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Соломия не скрывает, что материнство оказалось гораздо сложнее, чем она себе представляла. Особым испытанием для нее стали грудное вскармливание и постоянные проблемы с животиком у малыша.
Если честно, до сих пор привыкаю и осознаю всю ответственность и всю безумную любовь к этому маленькому человечку
Отдельно ведущая упомянула о грудном вскармливании. Она призналась, что раньше не представляла, насколько непростым может быть этот процесс.
Несмотря на трудности, Соломия говорит о материнстве с теплотой. Рождение сына изменило ее приоритеты, а пережитые эмоции оказались сильнее, чем она ожидала.
Поклонники ведущей не устают осыпать ее комплиментами и спрашивать, не хотела бы она снова пережить это волшебное состояние. На такие вопросы Витвицкая реагирует с юмором.
А вы уже готовы к рубрике "Беременная в 47"? Если честно, то пока привыкаю к новому статусу и ритму жизни. И не готова ответить на вопрос о втором ребенке
На днях телеведущая устроила для сына праздничную фотосессию по случаю его первого месяца жизни. Тогда она похвасталась роскошным букетом роз от любимого Алексея Ситайла и рассказала, как они учатся понимать малыша без слов.
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