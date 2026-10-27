Витвицкая умилила фотографией с сыном, которому исполнился месяц, и рассказала о повседневной жизни матери

В инстаграме она опубликовала новые фото с малышом. И рассказала, как проходят первые недели материнства.

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Соломия Витвицкая призналась, что первый месяц был полон новых открытий, знакомств малыша с друзьями и постоянных попыток перехватить еду между кормлениями.

Понемногу привыкали к тому, что нас уже трое. Узнавали друг друга, учились понимать без слов и открывали для себя, сколько любви может вместиться в такого маленького человечка. Всего один месяц, а кажется, что Устим всегда был частью нашей жизни– отметила телеведущая.

Она пожелала сыну расти счастливым и пообещала, что они с любимым будут усердно учиться быть лучшими родителями. А по случаю первого месяца жизни сына телеведущая также показала праздничный тортик.

Кроме того, она похвасталась букетом красных роз, который получила от любимого Алексея Ситайло.

Соломия Витвицкая показала подарок от любимого к месяцу сына / Скриншот из инстаграм-сторис solomiyavitvitska

А ранее Соломия Витвицкая рассказала, что стало для нее одним из самых серьезных вызовов в первые недели материнства.