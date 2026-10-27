Вітвіцька замилувала фото з сином, якому виповнився місяць, і розповіла про будні материнства

Соломія Вітвіцька на прогулянці з сином / Фото з інстаграм-сторінки solomiyavitvitska
Син телеведучої Соломії Вітвіцької Устим відсвяткував перший місяць життя. З цієї нагоди ведуча сходила на святкову прогулянку та влаштувала для малюка фотосесію.
В інстаграмі вона показала нові фото з малюком. І розповіла, як минають перші тижні материнства.
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Соломія Вітвіцька зізналася, що перший місяць був сповнений нових відкриттів, знайомств малюка з друзями та постійних спроб перехопити їжу між годуваннями.
Потроху звикали, що нас уже троє. Дізнавалися одне про одного, вчилися розуміти без слів і відкривали, скільки любові може вміститися в таку маленьку людину. Один місяць, а здається, Устим уже завжди був частиною нашого життя
Вона побажала синові рости щасливим і пообіцяла, що вони з коханим будуть старанно вчитися бути найкращими батьками. І з нагоди першого місяця сина телеведуча також показала святковий тортик.
Крім того, вона похизувалася букетом червоних троянд, який отримала від коханого Олексія Ситайла.
А раніше Соломія Вітвіцька розповіла, що стало для неї одним із найбільших викликів у перші тижні материнства.
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