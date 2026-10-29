Рубрика "Вагітна в 47": Соломія Вітвіцька чесно відповіла, чи планує другу дитину

Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму
Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше заговорила про ймовірне поповнення в родині після народження сина Устима. Зірка зізналася, що наразі не готова до другої дитини, адже ледь справляється з безсонними ночами та годуванням малюка кожні дві-три години.
Про зміни у своєму житті Соломія розповіла в Instagram. За словами ведучої, вона ще звикає до материнства та нового розпорядку дня. Тепер усе повністю обертається навколо маленького Устима, який потребує уваги кожні дві-три години.
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Соломія не приховує, що материнство виявилося значно складнішим, ніж вона собі уявляла. Особливим випробуванням для неї стало грудне вигодовування та постійні проблеми з животиком у малюка.
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Окремо ведуча згадала про грудне вигодовування. Вона зізналася, що раніше не уявляла, наскільки непростим може бути цей процес.
Попри труднощі, Соломія говорить про материнство з теплом. Народження сина змінило її пріоритети, а пережиті емоції виявилися сильнішими, ніж вона очікувала.
Шанувальники ведучої не втомлюються засипати її компліментами та запитувати, чи не хотіла б вона знову пережити цей магічний стан. На такі запитання Вітвіцька реагує з гумором.
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Днями телеведуча влаштувала для сина святкову фотосесію з нагоди його першого місяця життя. Тоді вона похизувалася розкішним букетом троянд від коханого Олексія Ситайла та розповіла, як вони вчаться розуміти малюка без слів.
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