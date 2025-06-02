Була звільнена через те, що не дала, – відома акторка відверто розповіла про домагання Білоуса

Вже чимало українських акторів розповідали про домагання на робочому місці. Днями таким зізнанням поділилася Катерина Вишнева, яка відома своїми ролями в серіалах "Село на мільйон", "Моя улюблена Страшко", "Хороший хлопець" та багатьох інших.

Вона до того ж грала в "Молодому театрі", де працював скандальний режисер Андрій Білоус. Акторка розповіла про харасмент з його боку. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Цікаво Де зараз ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер, яка мовчить про війну в Україні

Катерина зазначила, що Білоус любив влаштовувати з колегами розмови тета-тет, які відбувалися в його кабінеті. Одного разу він запросив Вишневу, щоб показати, як облаштував нове робоче місце. Мене викликають в кабінет і кажуть: "Подивись, який в мене гарний новий кабінет. Хочеш подивитись на кімнатку? Там є гарний диван і килимок хороший. Ти не переживай, він (килим – 24 Канал) якісний, від нього на колінах сліди не залишаються, можеш випробувати". І я така: "Андрію Федоровичу, ви пропонуєте мені зайнятися с*кс*м раком у вас на килимі?". Після цього він швидко випровадив мене з кабінету,

– пригадала акторка. Також вона додала, що переписувалася з режисером в месенджері та був момент, коли ці переписки дещо вийшли за кордон. Утім, після випадку в кабінеті Білоус видалив їхнє листування, а згодом звільнив Катерину. За її словами, спочатку їй запропонували перейти з постійної ставки на разові виступи, а потім повідомили, що більше для неї ролей у театрі немає.

Я була звільнена через те, що не дала. Не так відкрито там все робиться. Людина – не дурник. Він підкований. Людина це робить поступово. Коли тебе вже душить пітон, а ти не розумієш, як це сталося,

– зізналася акторка.

Коли Катерину звільняли, режисер сказав їй, що знайдуться "більш привабливі та талановиті". Вишнева припускає, що причиною стала її відмова в інтимі, а також ревність режисера до її особистого життя.

Наприкінці він сказав: "Не довго будеш сумувати, блондин втішить". Образився, що йому я не дала і роман з Москаленко закрутила. Дуже засмутився з цього приводу,

– поділилась знаменитість.

Вона підкреслила, що часто Білоус так грамотно "підкатував", що ти хоч відчуваєш, що це відбувається, але зачепитися, щоб про це відверто заявити, нема за що.

Інтерв'ю з Катериною Вишневою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 14 травня Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, залишив посаду директора, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Днями стало відомо, хто очолить Молодий театр у Києві після скандалу з Білоусом.