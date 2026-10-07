Катя Осадча чесно відповіла, чи планує вивозити молодших синів із Києва
Останнім часом через постійні російські атаки та загрозу блекаутів чимало зірок замислюються про переїзд зі столиці. Зокрема, про це вже говорили Вікторія Маремуха та Олена Кравець.
Таке питання не оминуло й Катерину Осадчу. Телеведуча розповіла, чи замислюється про те, щоб разом із молодшими синами виїхати у безпечніше місце. Свою позицію вона озвучила в новому відео в інстаграмі.
Осадча зізналася, що, як і будь-яка мама, неабияк хвилюється за 9-річного Івана та 5-річного Данила, коли ті перебувають у школі чи дитсадочку. Проте виїжджати з міста зіркова родина наразі не збирається.
Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах. Ми не плануємо їхати на Захід України,
– заявила Катерина.
І додала, що родина залишатиметься вдома стільки, скільки це взагалі буде можливо. Тож поки що варіант із переїздом Осадча та її чоловік Юрій Горбунов навіть не розглядають.
До слова, разом із молодшими синами у Катерини Осадчої підростає старший син Ілля. 23-річний хлопець зараз навчається у США. Раніше телеведуча вже розповідала, чи планує він після завершення навчання повернутися до України.