Їй неодноразово зраджували: що відомо про особисте життя Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер – одна із числа сімейства Кардашян, чиє життя преса обговорює постійно. Найбільше увага прикута до її зовнішнього вигляду та особистого життя, адже зірка вже декілька разів наступала на одні й ті самі граблі.

Кайлі мала декілька романів, а один із них навіть перетворився на створення сім'ї. У день народження моделі 24 Канал розповість, що відомо про її особисте життя.

Публіці відомо про декілька романів знаменитості. Зокрема, Дженнер зустрічалась зі співаком Коді Сімпсоном та Джейденом Смітом.

Кайлі Дженнер і репер Tyga

Модель перебувала у цих стосунках із 2014 по 2017 роки. Знайомство пари відбулось на весіллі Кім Кардашян. Цікаво, що тоді виконавець уже був заручений, однак розірвав стосунки із дівчиною заради Кайлі. Згодом подейкували, що вона завагітніла від репера, однак це виявилось брехнею.

Кайлі Дженнер і репер Tyga / Фото Getty images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

У 2017 році модель зав'язала стосунки з відомим репером, який нещодавно зіграв одну з другорядних ролей у фільмі Крістофера Нолана "Одіссея". Згодом Дженнер народила від чоловіка доньку Стормі. У 2019 році пара зробила перерву у стосунках. Подейкували, що це сталось через зради Тревіса.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з донькою / Фото Getty Images

У 2021 році вони офіційно відновили стосунки, а згодом стало відомо, що модель вдруге вагітна. Від так на світ з'явився син Ейр (цікаво, що спершу дитину назвали Вульфом, але згодом вирішили змінити це ім'я).

Через рік після народження другої дитини у мережі поширилась інформація про чергову зраду Скотта. Його звинуватили у романі з блогеркою та моделлю, яка й сама про це натякала. Але репер відкидав будь-яку інформацію та казав, що не знає дівчини.

У січні 2023 роки інсайдери заявили, що пара знову розійшлась.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе

У квітні 2023 року вперше з'явились чутки, що модель закрутила новий роман із зіркою "Дюни". Очевидно, що йдеться про Тімоті Шаламе. Згодом пара почала разом з'являтись на публіці і не приховувала своїх романтичних почуттів.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе вперше разом з'явилися на публіці / Колаж 24 Каналу / Скриншот з відео

У 2024 році з цією парою навіть стався цікавий казус. На церемонії нагородження "Золотий глобус" Селена Гомес пошепки розповідала своїм подругам – Тейлор Свіфт і Майлз Теллер, що попросила Тімоті про спільне фото, однак актор відмовив. Припускають, що це пов'язано з тим, що у минулому Селена була дівчиною Джастіна Бібера, а Дженнер є доброю подругою Гейлі Бібер – дружиною співака. Кайлі та Гейлі навіть булили Селену і Тейлор у соціальних мережах.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото Getty Images

У листопаді 2025 року ЗМІ написали, що пара розійшлась. Та після цих новин Тімоті й Кайлі разом з'являлись на червоних доріжках. Які ж насправді стосунки у закоханих ніхто не знає, однак офіційно вони досі разом.

Нагадаємо, у поле зору преси також потрапила зіркова акторська пара – Том Голланд і Зендея. Стали відомі деталі, чи планує подружжя робити гучне весілля для публіки.