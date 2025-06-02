Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе показалися на публіці: милі фото пари

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе відвідали шосту гру фіналу Східної конференції плей-оф НБА 2025 року. Баскетбольні команди "Нью-Йорк Нікс" та "Індіана Пейсерс" зустрілися на стадіоні "Гейнбрідж Філдхаус", що в Індіанаполісі, штат Індіана.

Пару все частіше можна побачити на матчах, ніж на червоних доріжках та інших офіційних зіркових заходах. Кайлі та Тімоті сиділи у першому ряду, передає Show 24 з посиланням на Vogue.

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Тімоті Шаламе одягнув помаранчевий шкіряний бомбер з логотипом команди "Нью-Йорк Нікс" та помаранчево-сині смугасті штани. Актор доповнив свій образ білими сонцезахисними окулярами й золотим кольє і взув чоботи.

Кайлі Дженнер з'явилася в помаранчево-синьо-білому бомбері з логотипом "Нью-Йорк Нікс", білій майці, темно-синіх джинсах та взула білі туфлі на шпильках. З аксесуарів підприємиця обрала великі срібні сережки-кільця.

Зауважимо! "Індіана Пейсерс" перемогла "Нью-Йорк Нікс" з рахунком 125:108.

Як пише InStyle, протягом гри Дженнер та Шаламе обіймалися. В якийсь момент Кайлі прошепотіла щось Тімоті на вухо. Також здалося, що актор поцілував кохану в щоку.

Видання також зазначає, що 1 травня Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе були на грі "Лос-Анджелес Лейкерс". 12 травня їх помітили на грі "Нью-Йорк Нікс" з Кендалл Дженнер, також пара прийшла на гру команди 30 травня.

Раніше ми повідомляли, що Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе відвідали церемонію нагородження премії Оскар.