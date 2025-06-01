Ванесса Кірбі мала неймовірний вигляд у стильній сукні на фестивалі Comic Con Experience Mexic. Акторка позувала перед камерами та ніжно торкалася свого животика, пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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У грудні 2024 року повідомлялося, що Ванесса Кірбі заручилася зі своїм коханим Полом Рабілем після двох років спільного життя. Чутки про стосунки акторки та гравця у лакрос вперше з'явилися, коли їх побачили разом у Нью-Йорку в жовтні 2022 року. Однак пара офіційно оголосила про свій роман лише в листопаді 2023 року.

Пол Рабіль раніше зустрічався з мексиканською акторкою та співачкою Ейсою Гонсалес, а з 2014 до 2017 року був одружений зі спортсменкою Келлі Бергер.

У квітні 2022 року з'явилися чутки про роман Ванесси Кірбі з актором Крістофером Ебботтом. Річ у тім, що їх помітили разом у барі. Вони зіграли пару у фільмі "Прийдешній світ" (2020 рік). Крім того, раніше акторка зустрічалася зі своїм колегою Каллумом Тернером. Вони разом грали у стрічці "Королева і країна".

Ванесса Кірбі показала вагітній животик / Фото Getty Images

Для довідки! Ванесса Кірбі відома за фільмами "Коханий з майбутнього", "Піднесення Юпітер", "До зустрічі з тобою", "Ціна правда". Крім того, вона виконала роль принцеси Маргарет у серіалі "Корона".

Що відомо про фільм "Фантастична четвірка: Перші кроки"

Разом з Ванессою Кірбі на Comic Con Experience Mexic побували й інші головні герої фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки": Джозеф Квінн, Педро Паскаль та Ебон Мосс-Бахрах.

"Фантастична четвірка: Перші кроки" – це майбутній американський супергеройський фільм, заснований на однойменній команді видавництва Marvel Comics. Прем'єра стрічки запланована на липень 2025 року.