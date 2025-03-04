Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер засвітилися на Оскарі-2025: історія кохання найромантичнішої пари

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе – одна з найзагадковіших пар Голлівуду. Перші плітки про їхній роман з'явились ще два роки тому, однак вони тривалий час не з'являлись на публіці разом. А вже від вересня 2023 публічно заявили про стосунки та з'являються у парі на кожній події.

24 Канал зібрав все, що відомо про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе – від перших чуток про їхній роман аж до останніх виходів у світ.

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Плітки про відносини

Наприкінці 2022 – на початку 2023 спроби Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта відновити романтичні стосунки не зазнала успіху. А вже у квітні Кайлі вперше побачили на зустрічах з Тімоті Шаламе. Вони мали кілька побачень, де знайомилися та розважалися.

Тімоті – справжній джентльмен і ставиться до Кайлі з повагою. Він дуже чарівний, змушує її сміятися, і з ним легко спілкуватися. Він не схожий на жодного з інших хлопців, з якими вона зустрічалася раніше, і хоча він може здатися не схожим на її тип, у них дуже хороша хімія,

– казав інсайдер.

Кайлі та Тімоті спершу вирішили приховувати стосунки. Це також було пов'язано з тим, що для моделі у пріоритеті залишалися її діти.

У червні пару вперше сфотографували разом, а ще стало відомо, що Кайлі Дженнер може на тиждень залишатись вдома в Тімоті Шаламе.

Коли пара публічно оголосила про стосунки

У вересні 2023 Кайлі й Тімоті вперше вийшли разом на публіку. Це сталось на концерті до дня народження Бейонсе.

Після цієї події пара не соромилась виходити на люди разом та навіть проявляти почуття на публіці – обійматися, триматись за руки чи цілуватись.

Додамо, що роман Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе для багатьох став несподіванкою. Тому в мережі з'явилися чутки, що насправді пара грає на публіку заради піару, а ініціаторкою цього була Кріс Дженнер. Однак доволі показовим є рішення Кайлі, щоб актор не знімався у їхньому реаліті-шоу. Можливо, так вона спростовує подібні закиди.

Наприкінці 2023 року Кайлі Дженнер вперше назвала Шаламе своїм бойфрендом.

Публічні виходи Кайлі й Тімоті

У січні 2024 Кайлі й Тімоті дебютували на премії "Золотий глобус" у чорних вбраннях. Вони не соромилися проявляти почуття на камеру.

Зірки продовжували ходити на побачення, відпочивати разом і навіть відсвяткували Різдво з сім'ями. Водночас і актор, і модель стримано говорили про особисте в інтерв'ю.

Тімоті нагадує Кайлі жити в теперішньому моменті, і їй це дуже подобається. Вони обидва допомагають один одному ставати кращими, і це постійний складник їхніх стосунків,

– ділився інсайдер.

Днями пара з'явилась разом на церемонії вручення премії Оскар. Тімоті Шаламе обрав жовтий костюм, а Кайлі Дженнер чорну сукню з блискітками. Вони вкотре демонстрували почуття і замилували мережу.



Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на Оскарі / Фото Getty Images