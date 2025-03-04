Одна з наймиліших пар цьогорічного Оскара – Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер, які не приховували своїх почуттів на публіці. Зазначимо, що актор змагався за перемогу у номінації "Найкраща чоловіча роль", але його обігнав Едріан Броуді. Які ще зіркові пари відвідали премію, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Кіран Калкін та Джаз Чартон

Кіран Калкін та Джаз Чартон на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Едріан Броуді та Джорджина Чапман

Едріан Броуді та Джорджина Чапман на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Аріана Гранде та Ітан Слейтер

Аріана Гранде та Ітан Слейтер на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Селена Гомес та Бенні Бланко

Селена Гомес та Бенні Бланко на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Майлз Теллер та Келлі Сперрі

Майлз Теллер та Келлі Сперрі на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Варто зазначити, що 97-ма церемонія вручення премії Оскар виявилася доволі скандальною. Річ у тім, що найбільше нагород забрав американський фільм "Анора", в якому розповідається про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха. Ба більше, у стрічці знялися російські актори-путіністи. Зокрема, Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн, які також були на цьогорічній премії.

На щастя, Юрій Борисов не переміг у номінації "Найкращий актор другого плану". Нагороду отримав Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль".