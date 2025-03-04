Одна из самых милых пар нынешнего Оскара – Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которые не скрывали своих чувств на публике. Отметим, что актер соревновался за победу в номинации "Лучшая мужская роль", но его обогнал Эдриан Броуди. Какие еще звездные пары посетили премию, читайте в материале 24 Канала.

Кстати Ариана Гранде, Тимоти Шаламе, Деми Мур и другие: 10 лучших образов красной дорожки Оскара-2025

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Киран Калкин и Джаз Чартон

Киран Калкин и Джаз Чартон на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Ариана Гранде и Итан Слейтер

Ариана Гранде и Итан Слейтер на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Селена Гомес и Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Майлз Теллер и Келли Сперри

Майлз Теллер и Келли Сперри на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Стоит отметить, что 97-я церемония вручения премии Оскар оказалась довольно скандальной. Дело в том, что больше всего наград забрал американский фильм "Анора", в котором рассказывается об отношениях секс-работницы с сыном российского олигарха. Более того, в ленте снялись российские актеры-путинисты. В частности, Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, которые также были на нынешней премии.

К счастью, Юрий Борисов не победил в номинации "Лучший актер второго плана". Награду получил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".