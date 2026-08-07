Скандал навколо Кажанни: як її пісні потрапили в "Яндекс Музику" та чи заробляє співачка в РФ

Українська співачка Кажанна (справжнє ім'я – Ганна Макієнко) опинилася в епіцентрі гучного скандалу через російську стримінгову платформу. Зірку звинуватили в заробітках на території країни-агресорки, але вона не стала мовчати та розставила всі крапки над "і".

Усе почалося з того, що уважні користувачі мережі помітили треки виконавиці на ворожому сервісі "Яндекс Музика". Хейтери одразу засипали дівчину критикою, проте вона швидко пояснила неприємну ситуацію. Виявилося, що це звичайнісіньке піратство, до якого сама артистка не має жодного стосунку.

Очевидно, що мій дистриб’ютор не працює з "Яндекс Музикою", і те, що ви бачите, – піратська копія, на що, на превеликий жаль, я не можу жодним чином впливати і аж ніяк не заробляю з цього нічого. Вгадайте – чому,

– пояснила обурена Кажанна у своєму Instagram.

Співачка також нагадала про свою чітку проукраїнську позицію, яку вона активно транслює вже багато років. Знаменитість емоційно відповіла на закиди недоброзичливців та поділилася особистими фактами з життя.

Звернення до людей, які легалізують росіян в українському інфопросторі: гортайте мою біографію, залізьте мені під шкіру, зазирніть мені в злив у ванній – ви не побачите протиріч у моїй позиції, оскільки навіть TikTok я від 2020 року веду українською. Мій коханий служить в "Азові", а метою моєї публічної діяльності є розвиток української музики. І мене не зупинить ніхто!

– заявила виконавиця.

Кажанна пояснила за "Яндекс музику" / фото з інстаграму

На захист своєї підопічної також став музичний лейбл pomitni. Представники компанії детально пояснили, як працює система:

Російські майданчики дозволяють будь-кому завантажувати чужі композиції без жодного дозволу чи погодження з правовласниками.

Оскільки правовласник відсутній у Росії, такі піратські треки не блокуються платформою.

Зараз лейбл шукає законні шляхи вирішення проблеми та покарання винних, щоб не легітимізувати російські сервіси.

Лейбл співачка став на захист / фото з інстаграму

Схожа ситуація нещодавно виникла й навколо Анни Трінчер. Резонанс довкола її нового треку стрімко зростає: після викриття російського співавтора пісні представники МУЗВАР заявили про погрози та написали заяву до поліції.

