Все началось с того, что внимательные пользователи сети заметили треки певицы на конкурирующем сервисе "Яндекс Музыка". Хейтеры сразу обрушились на девушку с критикой, однако она быстро объяснила эту неприятную ситуацию. Оказалось, что это обычное пиратство, к которому сама артистка не имеет никакого отношения.

Очевидно, что мой дистрибьютор не работает с "Яндекс Музыкой", и что вы видите, – пиратская копия, на что, к большому сожалению, я никак не могу повлиять и ни в коем случае не зарабатываю с чего-то ничего. Угадайте – почему,

– объяснила возмущенная Кажанна в своем инстаграме.

Певица также напомнила о своей четкой проукраинской позиции, которую она активно отстаивает уже много лет. Знаменитость эмоционально ответила на упреки недоброжелателей и поделилась личными фактами из жизни.

Обращение к людям, которые легализуют россиян в украинском инфопространстве: листайте мою биографию, залезайте мне под кожу, загляните в слив в ванной – вы не увидите противоречий в моей позиции, поскольку даже TikTok я с 2020 года веду на украинском. Мой любимый служит в "Азове", а целью моей публичной деятельности является развитие украинской музыки. И меня никто не остановит!

– заявила исполнительница.

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Кажанна дала пояснения по поводу "Яндекс Музыки" / фото из инстаграма

В защиту своей подопечной также выступил музыкальный лейбл pomitni. Представители компании подробно объяснили, как работает система:

Российские платформы позволяют любому загружать чужие композиции без какого-либо разрешения или согласования с правообладателями.

Поскольку правообладатель отсутствует в России, такие пиратские треки не блокируются платформой.

Сейчас лейбл ищет законные пути решения проблемы и наказания виновных, чтобы не легитимизировать российские сервисы.

Лейбл певицы встал на ее защиту / фото из инстаграма

Похожая ситуация недавно возникла и вокруг Анны Тринчер. Резонанс вокруг ее нового трека стремительно растет: после разоблачения российского соавтора песни представители МУЗВАР заявили об угрозах и написали заявление в полицию.

