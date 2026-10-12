"Ця темрява ніколи не закінчиться" – KAZKA видалила всі фото з Instagram, чим стривожила мережу

Саша Заріцька збентежила фанатів поведінкою в соцмережах. Втім, деякі вже здогадались, у чому справа.

Схоже, що 16 жовтня – переломний момент або в особистому, або в творчому житті Саші Заріцької з гурту KAZKA. Про це виконавиця сама повідомила в інстаграмі.

Спочатку з акаунту KAZKA зникли всі фото, а згодом солістка гурту вийшла з фанами на звʼязок у сторіс. Вона пояснила, що переживає новий період, знову відчуває натхнення і готова йти своєю дорогою.

Ви навіть не уявляєте, як мені хочеться поділитись з вами тим, що я зараз відчуваю. Я вже забула, як приємно знову надихатись всім, що оточує. Тому я завжди кажу на концертах і в інтервʼю про те, що, що б не сталось, завжди робіть те, що приносить вам найбільше щастя у цьому житті. Ніколи не гоніться за кимось або за чимось. Чи то швидкі тренди, чи соціальні якісь стандарти, які змушують вас йти дорогою, яку ви ніколи не обирали. Варто знайти в собі ту себе, яка буде справжньою, складною, цікавою, але неповторною,

– звернулась до шанувальників Саша Заріцька.

Згодом у профілі зʼявились три кадри з бентежними підписами, які не на жарт схвилювали фанатів співачки. Більшість припустила, що йдеться про розрив із нареченим.



Профіль гурту KAZKA / Скриншот з акаунту

Іноді навіть страшно дозволити собі бути щасливою...

Бувають ночі, коли ти залишаєшся зовсім одна зі своїм болем...

І здається, що ця темрява ніколи не закінчиться…

– підписали фото на сторінці KAZKA.

Втім, дехто припускає, що, найімовірніше, йдеться про свіженький альбом українського гурту, реліз якого запланований на 16 жовтня.

Цікаво, що про особисте неочікувано заговорив також і EL Кравчук. Співак розповів, з ким живе після кількох особистих трагедій.