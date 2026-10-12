49-річний український співак EL Кравчук з 2022 року мешкає в столиці разом зі своєю 86-річною мамою. Про це він розповів у програмі "Ближче до зірок".

Як виявилося, виконавець вирішив з'їхатися з найріднішою після того, як у 2022 році пішов із життя його батько. Співак зауважив, що через активну кар'єру з 17 років йому завжди бракувало часу на родину, тож зараз він надолужує згаяне.

За словами артиста, у них із мамою склалися надзвичайно теплі та довірливі стосунки. Вона залишається для нього не лише близькою людиною, а й чудовим співбесідником та порадником.

Мені так пощастило з мамою. Вона просто супер, як подруга. Це спокійна людина, яка може бути й дуже відвертою зі мною, і водночас вона дуже вихована. Мама знає міру, я її дуже люблю. Нам дуже просто разом,

– розчулив зізнанням виконавець.



EL Кравчук з покійним татом і мамою / Фото el.kravchuk

Що відомо про особисте життя EL Кравчука

Особисте життя співака сповнене драматичних поворотів. Свого часу EL Кравчук перебував у тривалих стосунках із хірургинею та мешкав у Берліні, де пара планувала спільних дітей. Однак пара розсталась. Ба більше, згодом жінку трагічно вбили.

Зірка не приховує, що одного разу йому розбили серце: 10 років тому співака зрадили.

Українські артисти нерідко діляться зворушливими родинними історіями. Нещодавно у мережі згадували життєвий шлях продюсера Дмитра Клімашенка, який на початку кар'єри тривалий час приховував свою сім'ю.