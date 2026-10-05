24 Канал розповідає, як Клімашенко став одним із найпомітніших людей українського шоу-бізнесу нульових, у які скандали потрапляв і чим займається зараз.

Від співака до продюсера

Дмитро Клімашенко народився 15 травня 1979 року в Києві. Музичну кар’єру почав ще у 1990-х, а вже у 1996 році працював з Ані Лорак та записав із нею спільний сингл. У 1998-му разом із Катериною Бужинською виконав молодіжний гімн України.

На початку 2000-х його ім’я знали вже не лише як виконавця.



Дмитро Клімашенко / Фото з відкритих джерел



Клімашенко став продюсером гурту "Алібі", а у 2003 році заснував власний продюсерський центр і студію DK Music Production. Згодом він працював із Машею Фокіною, Ольгою Крюковою, Анною Сєдоковою та іншими артистами.

Фактично це була людина, яка встигала і співати, і писати музику, і продюсувати, і вирішувати, хто завтра з’явиться на телеекрані. Нульові загалом не дуже любили вузьку спеціалізацію.

Його кліп називали найкращим, а самого – одним із найуспішніших співаків

У 2000 році кліп Клімашенка "Золото монет" отримав визнання як один із найкращих відеокліпів року, а у 2001-му артист здобув відзнаку на "Золотій жар-птиці". У 2005 році він отримав звання заслуженого артиста України.

Серед його відомих робіт були "Я поруч", "Світ зітканий зі сліз", "Дві сльози". Причому останню він записав разом із гуртом "Алібі".

Рано став батьком і приховував сім’ю

Особисте життя Клімашенка теж мало свою "естрадну" особливість. Він одружився зі своєю колишньою однокласницею Анікою ще у 1996 році й дуже рано став батьком – у 17 років. У подружжя троє дітей: доньки Лідія та Нана і син Міхаель.

Ж

Дружина Дмитра Клімашенко / Фото з інстаграм



Сам артист свого часу розповідав, що продюсери радили йому приховувати дружину та дитину, бо боялися, що сімейний статус зменшить армію прихильниць.

Історія з TAYANNA, про яку говорили роками

Один із найбільш обговорюваних епізодів у біографії Клімашенка пов’язаний із TAYANNA. Співачка розповідала, що між ними були близькі стосунки, коли вона працювала з продюсером. За її словами, знайомство почалося випадково на Хрещатику, а згодом переросло у значно ближче спілкування.

Сам Клімашенко згодом заперечував повноцінний роман і казав, що вона була близькою для його родини людиною. Водночас у розмові він неоднозначно зауважив, що "якісь грішки" могли залишитися між ними.

Критикував Ані Лорак ще до 2022 року

Ще один показовий момент – ставлення Клімашенка до Ані Лорак. Вони працювали разом ще на початку його кар’єри, однак пізніше він публічно критикував артистку через її переїзд і роботу в Росії. Причому це відбувалося ще до повномасштабного вторгнення.

Чому зник із шоу-бізнесу

Одного конкретного моменту, коли Клімашенко заявив би про завершення кар’єри, не було. Він просто поступово став рідше з’являтися у телеефірах, менше продюсувати публічні проєкти й майже перестав давати великі інтерв’ю.

Після початку повномасштабної війни його медійність стала ще меншою. За даними українських ЗМІ, Клімашенко з родиною більшість часу проводить у США та Європі. У соцмережах він час від часу публікував інформацію про злочини Росії та допомогу українським військовим.

Став дідусем і живе за кордоном



Дмитро Клімашенко з онуком / Фото з інстаграм



Ще одна деталь, яка точно змусить когось сказати "невже вже стільки років минуло": Клімашенко вже став дідусем. Його старша донька Лідія давно доросла, а сам артист, який у 2000-х здавався вічно молодим продюсером у темних окулярах, тепер має зовсім інший ритм життя.

Судячи з останніх доступних публікацій, він не повернувся до активної кар’єри на українському телебаченні й живе переважно за межами України.



Нещодавно ми розповідали про те, де зараз живе і що робить, популярна у 90-х, виконавиця Ольга Юнакова.