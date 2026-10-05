"24 Канал" рассказывает, как Климашенко стал одним из самых заметных деятелей украинского шоу-бизнеса нулевых, в какие скандалы попадал и чем занимается сейчас.

От певца до продюсера

Дмитрий Климашенко родился 15 мая 1979 года в Киеве. Музыкальную карьеру начал еще в 1990-х, а уже в 1996 году работал с Ани Лорак и записал с ней совместный сингл. В 1998-м вместе с Екатериной Бужинской исполнил молодежный гимн Украины.

В начале 2000-х его имя было известно уже не только как исполнителя.



Дмитрий Климашенко / Фото из открытых источников



Климашенко стал продюсером группы "Алиби", а в 2003 году основал собственный продюсерский центр и студию DK Music Production. Впоследствии он работал с Машей Фокиной, Ольгой Крюковой, Анной Седоковой и другими артистами.

Фактически это был человек, который успевал и петь, и писать музыку, и продюсировать, и решать, кто завтра появится на телеэкране. В нулевые в целом не очень любили узкую специализацию.

Его клип называли лучшим, а самого – одним из самых успешных певцов

В 2000 году клип Климашенко "Золото монет" получил признание как один из лучших видеоклипов года, а в 2001-м артист получил награду на "Золотой жар-птице". В 2005 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Среди его известных работ были "Я рядом", "Мир, сотканный из слез", "Две слезы". Причем последнюю он записал вместе с группой "Алиби".

Рано стал отцом и скрывал семью

Личная жизнь Климашенко тоже имела свою "эстрадную" особенность. Он женился на своей бывшей однокласснице Анике еще в 1996 году и очень рано стал отцом – в 17 лет. У супругов трое детей: дочери Лидия и Нана и сын Михаэль.

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Жена Дмитрия Климашенко / Фото из инстаграма



Сам артист в свое время рассказывал, что продюсеры советовали ему скрывать жену и ребенка, потому что боялись, что семейный статус уменьшит армию поклонниц.

История с TAYANNA, о которой говорили годами

Один из самых обсуждаемых эпизодов в биографии Климашенко связан с TAYANNA. Певица рассказывала, что между ними были близкие отношения, когда она работала с продюсером. По ее словам, знакомство началось случайно на Крещатике, а впоследствии переросло в гораздо более близкое общение.

Сам Климашенко впоследствии отрицал полноценный роман и говорил, что она была близким человеком для его семьи. В то же время в разговоре он неоднозначно заметил, что между ними могли остаться "какие-то грешки".

Критиковал Ани Лорак еще до 2022 года

Еще один показательный момент – отношение Климашенко к Ане Лорак. Они работали вместе еще в начале его карьеры, однако позже он публично критиковал артистку из-за ее переезда и работы в России. Причем это происходило еще до полномасштабного вторжения.

Почему исчез из шоу-бизнеса

Одного конкретного момента, когда Климашенко заявил бы о завершении карьеры, не было. Он просто постепенно стал реже появляться в телеэфирах, меньше продюсировать публичные проекты и почти перестал давать большие интервью.

После начала полномасштабной войны его медийность стала еще меньше. По данным украинских СМИ, Климашенко с семьей большую часть времени проводит в США и Европе. В соцсетях он время от времени публиковал информацию о преступлениях России и помощи украинским военным.

Стал дедушкой и живет за границей



Дмитрий Климашенко с внуком / Фото из инстаграма



Еще одна деталь, которая точно заставит кого-то сказать "неужели прошло уже столько лет": Климашенко уже стал дедушкой. Его старшая дочь Лидия давно повзрослела, а сам артист, который в 2000-х казался вечно молодым продюсером в темных очках, теперь ведет совершенно иной образ жизни.

Судя по последним доступным публикациям, он не вернулся к активной карьере на украинском телевидении и живет преимущественно за пределами Украины.



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