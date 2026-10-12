49-летний украинский певец EL Кравчук с 2022 года живет в столице вместе со своей 86-летней мамой. Об этом он рассказал в программе "Ближе к звездам".

Как оказалось, исполнитель решил съехаться с самым близким ему человеком после того, как в 2022 году ушел из жизни его отец. Певец отметил, что из-за активной карьеры с 17 лет ему всегда не хватало времени на семью, поэтому сейчас он наверстывает упущенное.

По словам артиста, у них с мамой сложились чрезвычайно теплые и доверительные отношения. Она остается для него не только близким человеком, но и замечательным собеседником и советчиком.

Мне так повезло с мамой. Она просто супер, как подруга. Это спокойный человек, который может быть и очень откровенным со мной, и в то же время она очень воспитанная. Мама знает меру, я ее очень люблю. Нам очень легко вместе,

– растрогал своим признанием исполнитель.



EL Кравчук с покойным отцом и мамой / Фото el.kravchuk

Что известно о личной жизни EL Кравчука

Личная жизнь певца полна драматических поворотов. В свое время EL Кравчук находился в длительных отношениях с хирургиней и жил в Берлине, где пара планировала завести детей. Однако пара рассталась. Более того, впоследствии женщину трагически убили.

Звезда не скрывает, что однажды ему разбили сердце: 10 лет назад певца предали.

Украинские артисты нередко делятся трогательными семейными историями. Недавно в сети вспоминали жизненный путь продюсера Дмитрия Климашенко , который в начале карьеры долгое время скрывал свою семью.