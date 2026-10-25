Роман, якого ніхто не очікував: як світова попзірка закрутила стосунки з експрем’єром Канади

Кеті Перрі та Джастін Трюдо здивували шанувальників своїм романом після гучних розривів із колишніми партнерами. Як співачка познайомилася з експрем'єром Канади, де їх уперше помітили разом і що Кеті розповіла про кохання, на яке давно чекала.

Кеті Перрі переживала болісний розрив, коли в її житті з'явився Джастін Трюдо. Спочатку їх помітили на вечері в Монреалі, а вже за кілька місяців пара цілувалася на яхті та разом подорожувала. Згодом співачка розповіла про список бажань, у якому заздалегідь записала "справжнє кохання". Як розвивалися стосунки знаменитостей і чому Перрі назвала колишнього прем'єра Канади коханням свого життя, розповідає 24 Канал.

Перша вечеря, після якої почалися чутки про роман

28 липня 2025 року Перрі та Трюдо провели разом день у Монреалі. Вони гуляли парком Маунт-Роял, а ввечері повечеряли в ресторані Le Violon.

Тоді ця зустріч не виглядала романтичним побаченням. Співвласник ресторану навіть зізнався журналістам, що не помітив між гостями особливої близькості. Проте вже за два дні Трюдо прийшов на концерт Перрі в Монреалі й підспівував її хіту Firework.

Спочатку закохані не поспішали розвивати стосунки. Кеті продовжувала світове турне, а Джастін звикав до життя після політичної кар'єри.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / Колаж 24 Канал

Поцілунки на яхті та день народження в Парижі

У жовтні 2025 року папараці сфотографували Перрі й Трюдо під час поцілунків на яхті біля узбережжя Санта-Барбари. Це стало першим очевидним свідченням того, що їхні стосунки вийшли за межі дружнього спілкування.

25 жовтня пара разом відсвяткувала 41-й день народження співачки в паризькому кабаре. Коли знаменитості залишали заклад, вони трималися за руки. Після цього приховувати роман стало значно складніше.

У грудні Перрі опублікувала спільні фотографії з Трюдо під час подорожі до Японії. Згодом співачка поділилася селфі з Джастіном у соцмережах, фактично підтвердивши стосунки.

"Я зустріла кохання свого життя"

У вересні 2026 року Перрі розповіла People, що під час непростого періоду в особистому житті написала список бажань. Останнім пунктом у ньому були слова "справжнє кохання". Тоді вона вже познайомилася з Трюдо, але їхні стосунки лише починали розвиватися.

Співачка згадала, що після розриву з Орландо Блумом їй було особливо важко під час гастролей в Австралії. Вона почувалася самотньою та сумувала за друзями, які залишилися вдома. Згодом Перрі зізналася, що їй потрібно було відпустити минуле, аби рухатися далі.

Я зустріла кохання свого життя,

– сказала артистка про Трюдо.

Вона також розповіла, що Джастін підтримує її творчість, знає слова її пісень і відвідує концерти. У червні 2026 року пара вперше разом з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю Tribeca в Нью-Йорку.

До знайомства з Перрі Трюдо 18 років був одружений із Софі Грегуар. У колишнього подружжя троє дітей. Співачка також виховує доньку Дейзі від Орландо Блума, з яким була разом майже дев'ять років.

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