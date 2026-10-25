Роман, которого никто не ожидал: как мировая поп-звезда завязала отношения с бывшим премьер-министром Канады

Кэти Перри переживала болезненный разрыв, когда в ее жизни появился Джастин Трюдо. Впервые их заметили на ужине в Монреале, а уже через несколько месяцев пара целовалась на яхте и вместе путешествовала. Впоследствии певица рассказала о списке желаний, в котором заранее записала "настоящую любовь". Как развивались отношения знаменитостей и почему Перри назвала бывшего премьера Канады любовью всей своей жизни, рассказывает 24 Канал.

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Первый ужин, после которого пошли слухи о романе

28 июля 2025 года Перри и Трюдо провели вместе день в Монреале. Они гуляли по парку Маунт-Роял, а вечером поужинали в ресторане Le Violon.

Тогда эта встреча не выглядела романтическим свиданием. Совладелец ресторана даже признался журналистам, что не заметил между гостями особой близости. Однако уже через два дня Трюдо пришел на концерт Перри в Монреале и подпевал ее хиту Firework.

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Сначала влюбленные не спешили развивать отношения. Кэти продолжала мировое турне, а Джастин привыкал к жизни после политической карьеры.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / Коллаж 24 Канал

Поцелуи на яхте и день рождения в Париже

В октябре 2025 года " папарацци сфотографировали Перри и Трюдо " запечатлели во время поцелуев на яхте у побережья Санта-Барбары. Это стало первым явным свидетельством того, что их отношения вышли за рамки дружеского общения.

25 октября пара вместе отпраздновала 41-й день рождения певицы в парижском кабаре. Когда знаменитости покидали заведение, они держались за руки. После этого скрывать роман стало значительно сложнее.

В декабре Перри опубликовала совместные фотографии с Трюдо во время поездки в Японию. Впоследствии певица поделилась селфи с Джастином в соцсетях, фактически подтвердив отношения.

"Я встретила любовь всей своей жизни"

В сентябре 2026 года Перри рассказала People, что во время сложного периода в личной жизни составила список желаний. Последним пунктом в нем были слова "настоящая любовь". Тогда она уже познакомилась с Трюдо, но их отношения только начинали развиваться.

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Певица вспомнила, что после разрыва с Орландо Блумом ей было особенно тяжело во время гастролей в Австралии. Она чувствовала себя одинокой и скучала по друзьям, оставшимся дома. Впоследствии Перри призналась, что ей нужно было отпустить прошлое, чтобы двигаться дальше.

"Я встретила любовь всей своей жизни– сказала артистка о Трюдо.

Она также рассказала, что Джастин поддерживает ее творчество, знает слова ее песен и посещает концерты. В июне 2026 года пара впервые вместе появилась на красной дорожке кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

До знакомства с Перри Трюдо 18 лет был женат на Софи Грегуар. У бывших супругов трое детей. Певица также воспитывает дочь Дейзи от Орландо Блума, с которым была вместе почти девять лет.

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