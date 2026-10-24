Пришли на свидание с другими, а влюбились друг в друга: как Райан Рейнольдс встретил ту единственную

В их истории есть все, что мы любим в романтических комедиях: дружба, неудачное двойное свидание, тайный роман и свадьба, о которой почти никто не знал. Но самое интересное в истории Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли – то, что даже после многих лет совместной жизни они не утратили способности смеяться друг над другом и оставаться лучшими друзьями. 24 Канал рассказывает , как развивались отношения голливудских актеров и что помогает им сохранять близость.

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Знакомство на съемках "Зеленого фонаря": почему актеры не влюбились сразу

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь". На экране они играли влюбленных, однако в реальной жизни роман между ними тогда не завязался.

В то время Блейк встречалась с актером Пенном Бэдгли, известным по сериалу "Сплетница", а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. Поэтому сначала будущих супругов связывала дружба, а не романтические свидания за кулисами.

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на съемках "Зеленого фонаря" / Фото IMDb

Двойное свидание, которое все изменило

После завершения съемок актеры продолжили общаться. Впоследствии они расстались со своими партнерами, но не спешили начинать роман.

Однажды Райан и Блейк отправились на двойное свидание – каждый со своим спутником. Однако вечер пошел совсем не по плану: между ними оказалась настолько сильная химия, что остальные участники свидания могли чувствовать себя лишними.

Сам Рейнольдс позже вспоминал, что они с Блейк долго оставались друзьями. И, похоже, именно это стало хорошей основой для будущих отношений.

Первая романтическая искра: как дружба переросла в любовь

Переломный момент наступил в 2011 году. Однажды Райану и Блейк нужно было ехать в Бостон, и актер предложил отправиться вместе. Позже он вспоминал еще один особенный эпизод – вечер в почти пустом ресторане Нью-Йорка, где пригласил Блейк на танец.

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Именно тогда Рейнольдс понял, что их отношения уже давно вышли за рамки дружбы. Осенью 2011 года пара начала встречаться, однако не спешила обнародовать роман.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Коллаж 24 Канала

Тайная свадьба в 2012 году: как Райан и Блейк стали мужем и женой

9 сентября 2012 года Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в Южной Каролине. Церемония состоялась на территории плантации Бун-Холл в узком кругу близких людей.

Пара не стремилась превращать личный праздник в громкое светское событие. Однако даже в такой день не обошлось без приключений. Во время торжества Блейк случайно повредила свадебное платье из-за бенгальских огней. Актриса расстроилась, но впоследствии вспоминала этот эпизод с юмором.

Спустя годы супругам пришлось извиняться уже по другой причине. Плантация, где состоялась свадьба, имеет трагическую историю, связанную с порабощением темнокожих людей. В 2020 году актеры публично признали, что не учли этот контекст, и выразили сожаление по поводу своего выбора.

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Четверо детей и семейная жизнь вдали от камер

За годы брака Райан и Блейк стали родителями четверых детей. У них три дочери – Джеймс, Инес и Бетти – и сын Олин, который родился в 2023 году.

Супруги стараются оградить детей от чрезмерного внимания публики и не слишком часто раскрывают подробности семейной жизни. В то же время актеры не скрывают, что семья занимает важное место в их приоритетах.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Коллаж 24 Канала

Троллинг в соцсетях: их отношения не обходятся без шуток

Райан и Блейк известны своими шутками друг над другом. Актер может поздравить жену с днем рождения фотографией, на которой она получилась не слишком удачно, а Лайвли отвечает ему не менее едкими подкольками.

Их публичные поздравления давно стали отдельным развлечением для поклонников. Однако за юмором, похоже, стоит нечто более важное – комфорт и дружба, которые не исчезли даже после многих лет брака.

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