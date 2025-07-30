Американську співачку Кеті Перрі та колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо помітили разом. Так, після розставання з актором Орландо Блумом попзірку запідозрили у романі з політиком.

У мережі показали фото, як Перрі й Трюдо провели час разом. Пише Show 24 з посиланням на TMZ.

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Кеті Перрі та Джастіна Трюдо побачили разом у понеділок. Спершу вони півтори години гуляли парком Маунт-Роял у Монреалі, після чого відправилися до ресторану Le Violon.

Як повідомляє видання, за співачкою та політиком стежила охорона. Трюдо висадив Перрі та її собаку біля готелю Ritz-Carlton – ймовірно, для того, щоб перевдягнутися. Згодом вони вирушили на вечерю.

Представники співачки та колишнього прем'єр-міністра Канади наразі не прокоментували ситуацію.

Кеті Перрі й Джастіна Трюдо помітили на прогулянці / TMZ, скриншот з відео

Кеті Перрі й Джастін Трюдо вечеряють / TMZ, скриншот з відео

Коротко про особисте життя Кеті Перрі й Джастіна Трюдо

Нагадаємо, на початку червня у мережі з'явилися чутки про розлучення Кеті Перрі та Орландо Блума. Згодом представники зірок підтвердили, що вони більше не разом.

"Орландо та Кеті протягом останніх місяців змінювали свої стосунки, щоб зосередитися на спільному вихованні дітей. Їх продовжуватимуть сприймати як сім'ю, оскільки їхнім спільним пріоритетом є і завжди буде виховання доньки з любов'ю, стабільністю та взаємною повагою", – йшлося в заяві.

Кілька днів потому співачку на актора побачили разом на яхті біля узбережжя Амальфі в Італії. Вони відпочивали зі засновником Amazon Джеффом Безосом та журналісткою Лоренс Санчес, які нещодавно одружилися.

Джастін Трюдо оголосив про розлучення з Софі Грегуар у серпні 2023 року. Їхній шлюб тривав 18 років. Колишнє подружжя виховує трьох дітей: 17-річного Ксав'є, 16-річну Еллу-Грейс і 11-річного Адріана.