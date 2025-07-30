В сети показали фото, как Перри и Трюдо провели время вместе. Пишет Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Кэти Перри и Джастина Трюдо увидели вместе в понедельник. Сначала они полтора часа гуляли по парку Маунт-Роял в Монреале, после чего отправились в ресторан Le Violon.

Как сообщает издание, за певицей и политиком следила охрана. Трюдо высадил Перри и ее собаку возле отеля Ritz-Carlton – вероятно, для того, чтобы переодеться. Впоследствии они отправились на ужин.

Представители певицы и бывшего премьер-министра Канады пока не прокомментировали ситуацию.

Кэти Перри и Джастина Трюдо заметили на прогулке / TMZ, скриншот из видео

Кэти Перри и Джастин Трюдо ужинают / TMZ, скриншот из видео

Коротко о личной жизни Кэти Перри и Джастина Трюдо

Напомним, в начале июня в сети появились слухи о разводе Кэти Перри и Орландо Блума. Впоследствии представители звезд подтвердили, что они больше не вместе.

"Орландо и Кэти в течение последних месяцев меняли свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании детей. Их будут продолжать воспринимать как семью, поскольку их общим приоритетом является и всегда будет воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением", – говорилось в заявлении.

Несколько дней спустя певицу на актера увидели вместе на яхте у побережья Амальфи в Италии. Они отдыхали с основателем Amazon Джеффом Безосом и журналисткой Лоренс Санчес, которые недавно поженились.

Джастин Трюдо объявил о разводе с Софи Грегуар в августе 2023 года. Их брак длился 18 лет. Бывшие супруги воспитывают троих детей: 17-летнего Ксавье, 16-летнюю Эллу-Грейс и 11-летнего Адриана.