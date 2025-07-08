Американскую певицу и британского актера увидели вместе в субботу, 5 июля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Page Six.

К слову Сергей Притула признался, в каких отношениях с бывшей женой сейчас

Кэти Перри и Орландо Блум вместе с 4-летней дочерью Дэйзи проводили время на яхте у берегов Италии. Они отдыхали в компании друзей – новоиспеченных супругов Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Впоследствии звезды с малышами прогуливались по острову Капри. Кэти Перри соединила черный купальник с шортами и длинной голубой рубашкой, плетеной сумкой и солнцезащитными очками.

Что известно о разводе пары

В начале июня в прессе появились первые слухи о том, что Кэти Перри и Орландо Блум на грани развода. Их отношения вроде бы завершились, но пара ожидала завершения гастрольного тура певицы.

Причиной разрыва инсайдеры называли сложности в карьере Кэти Перри. Последний альбом не достиг успеха, из-за чего у них возникло напряжение в отношениях.

Уже в июле представители Перри и Блума вышли с официальным заявлением о том, что они разошлись еще в начале года, а решение было взаимным. Несмотря на это, пара хотела сохранить теплые отношения для воспитания дочери.