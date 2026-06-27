У ділових образах: Кейт Міддлтон здійснила рідкісний вихід зі старшим сином

Кейт Міддлтон і 12-річний принц Джордж здійснили рідкісний спільний вихід. Принцеса Уельська разом із сином відвідали авіабазу у Великій Британії.

Кадри з цієї спільної появи опублікували на офіційній інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. На фото видно, що 12-річний принц уже майже такого ж зросту, як Кейт Міддлтон.

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Так, 27 червня принцеса Уельська разом зі старшим сином відвідала базу Королівських повітряних сил (Royal Air Force) у Конінгсбі з нагоди Дня збройних сил у Великій Британії. Для цього візиту Кетрін і Джордж обрали ділові образи.

Для довідки! У Великій Британії День збройних сил відзначається щороку в останню суботу червня, тоді як в Україні – 6 грудня.

Кейт Міддлтон з'явилася в сірому піджак у клітинку з блакитно-бежевим візерунком. Вона поєднала його з білим топом, чорними класичними штанами та коричневими замшевими балетками. До цього вбрання Її Високість додала сережки з перлинами.

12-річний принц Джордж був одягнений у темно-синій класичний костюм, світло-блакитну сорочку та коричневі замшеві лофери. Його look доповнив чорний пасок.

Під час візиту Кейт спілкувалася з представниками RAF та побувала в кабіні одного з літаків. Принц Джордж також мав можливість піднятися на борт.

Додамо, що рідкісний спільний вихід Кейт і принца Джорджа відбувся невдовзі після новин про те, що восени він розпочне навчання в Ітонському коледжі.