Кейт Міддлтон у вишуканому образі вперше за 2 роки повернулась на Garden Party

Принц і принцеса Уельські відвідали Garden Party – садову вечірку, що навесні та влітку відбувається в Букінгемському палаці. Кейт Міддлтон постала у вишуканому образі з багатьма символічними деталями.

Кейт Міддлтон не відвідувала садову вечірку з 2023 року, оскільки проходила лікування. Для неї це перший за два роки вихід, пише Show 24 з посиланням на інстаграм королівської сім'ї.

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Садову вечірку відвідали близько 7500 гостей. На святі були й інші члени монаршої сім'ї: герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Євгенія, а також герцог і герцогиня Глостерські.

43-річна принцеса Кейт та 42-річний принц Вільям прогулювалися серед гостей на галявині у вишуканих образах. Принц Уельський обрав елегантний костюм та циліндр. Кейт Міддлтон постала у масляно-жовтій сукні від Emilia Wickstead та капелюшку Philip Treacy.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон на вечірці / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Символізм в образі принцеси Кейт

Образ принцеси Уельської є своєрідною даниною іншим членам королівської родини. Ту саму сукню вона вперше одягнула з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II (70 річниця вступу на престол) у червні 2022 року. Повторивши образ, Кейт Міддлтон ніби згадує цю важливу дату, яку святкували за три місяці до смерті королеви.

Як додають у виданні Hola, принцеса Кейт не слідує за трендами, а випереджує їх. Адже колір сукні – butter yellow – чи не головний у 2025 році.

Натомість капелюшок Кейт Міддлтон одягала на весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Саме 19 травня, у день садової вечірки, герцог і герцогиня Сассекські відзначили 7 річницю шлюбу.

Ще одна важлива деталь образу – діамантові сережки Robinson Pelham, які вона носила на весіллі з принцом Вільямом у квітні 2011 року.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї