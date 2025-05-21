Кейт Миддлтон не посещала садовую вечеринку с 2023 года, поскольку проходила лечение. Для нее это первый за два года выход, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.

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Садовую вечеринку посетили около 7500 гостей. На празднике были и другие члены монаршей семьи: герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Евгения, а также герцог и герцогиня Глостерские.

43-летняя принцесса Кейт и 42-летний принц Уильям прогуливались среди гостей на лужайке в изысканных образах. Принц Уэльский выбрал элегантный костюм и цилиндр. Кейт Миддлтон предстала в масляно-желтом платье от Emilia Wickstead и шляпке Philip Treacy.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на вечеринке / Фото из инстаграма королевской семьи

Символизм в образе принцессы Кейт

Образ принцессы Уэльской является своеобразной данью другим членам королевской семьи. То самое платье она впервые надела по случаю Платинового юбилея королевы Елизаветы II (70 годовщина вступления на престол) в июне 2022 года. Повторив образ, Кейт Миддлтон будто вспоминает эту важную дату, которую праздновали за три месяца до смерти королевы.

Как добавляют в издании Hola, принцесса Кейт не следует за трендами, а опережает их. Ведь цвет платья – butter yellow – едва ли не главный в 2025 году.

Зато шляпку Кейт Миддлтон надевала на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри. Именно 19 мая, в день садовой вечеринки, герцог и герцогиня Сассекские отметили 7 годовщину брака.

Еще одна важная деталь образа – бриллиантовые серьги Robinson Pelham, которые она носила на свадьбе с принцем Уильямом в апреле 2011 года.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи