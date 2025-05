Предпринимательница поделилась, что находилась на острове Йона вблизи Шотландии. Навстречу ей шла группа людей, а среди них – королевская семья, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анны.

Принц Уильям и принцесса Кейт общались с продавцом местного магазина, впоследствии двинулись дальше. Когда они подошли неподалеку Анны, она сказала, что родом из Украины. Услышав это, принц Уэльский остановился.

И следующие пять минут мы говорили об Украине. О войне. О боли. О ментальном здоровье. К нам присоединилась принцесса Кейт. Я поблагодарила ее за то, что она была в велкам-хабах для украинцев. Сказала, что молилась за ее здоровье. Она искренне откликнулась,

– рассказала Анна Петрова.

Принц Уильям и Кейт общались с украинкой о травме, симптомы депрессии у большинства украинцев, восстановление и будущее.

"В завершение принц Уильям сказал: "We are praying for Ukraine" ("Мы молимся за Украину"). Это были не официальные слова. Это была человеческая поддержка. Настоящее присутствие. И момент, что останется со мной навсегда", – добавила Анна.



Принц Уильям и принцесса Кейт с украинкой / Фото из инстаграма Анны Петровой

Напомним, принц и принцесса Уэльские поддерживают Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Четкую позицию имеет и принц Гарри, который отказался от обязанностей члена монаршей семьи. В апреле он совершил неанонсированный визит в Украину. Гарри встретился с ранеными украинскими бойцами в Superhumans Centre во Львове, увиделся с украинским подростком Романом Олексивым, с парамедиком Юлией Паевской ("Тайрой").

После его визита во Львов поговаривали, что принца Уильяма эта поездка разозлила. В источниках указывают, что принц Уэльский еще давно хотел посетить Украину, но работники службы безопасности "решительно отвергли" такую возможность.